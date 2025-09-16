PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann in Parchim durch Glasflasche im Gesicht verletzt

Parchim (ots)

Durch einen Schlag mit einer Glasflasche ist am frühen Montagabend in Parchim ein Mann schwer im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben des 24-jährigen Opfers habe er gegen 18:30 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten auf einer Sitzbank in der Geschwister-Scholl-Straße gesessen, als drei bislang unbekannte Männer auf sie zukamen. In der Folge habe einer der Tatverdächtigen dem 24-Jährigen unvermittelt mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser eine stark blutende Gesichtsverletzung erlitt. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Schwerin gebracht werden. Der Angreifer flüchtete anschließend gemeinsam mit seinen beiden Begleitern zu Fuß vom Tatort in der Weststadt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sowohl die Hintergründe der Tat als auch das Motiv für den Angriff sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

