Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 45 Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet

Demen bei Crivitz (ots)

Wie der Polizei in Sternberg am frühen Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde, sollen aus einem Zustellfahrzeug in Demen 45 Pakete entwendet worden sein. Vor Ort stellten die Beamten gegen 15:00 Uhr einen offenstehenden Transporter ohne Fahrer am Straßenrand fest. Bei der Überprüfung der privaten Wohnanschrift des 39-jährigen polnischen Fahrers konnten weder der Fahrer, noch sein privater Pkw oder persönliche Gegenstände gefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen 45 Pakete aus dem Zustellfahrzeug fehlen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und ermittelt nun zum Verbleib des Fahrers und der Pakete. Die derzeitige Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell