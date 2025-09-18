PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung in der Kröpeliner Tor Vorstadt

Rostock (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Rostocker Kröpeliner Tor Vorstadt zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen.

Kurz nach Mitternacht meldete sich ein Hinweisgeber vom Doberaner Platz und teilte eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Männern mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen zwei deutschen Männern im Alter von 29 und 35 Jahren sowie einem 21-jährigen Mann aus Sierra Leone aus bislang ungeklärter Ursache zu verbalen Streitigkeiten.

Noch im Beisein der Beamten aus dem Polizeihauptrevier beleidigten die beiden deutschen Tatverdächtigen den 21-Jährigen und gingen körperlich gegen ihn vor. Gegenüber den einschreitenden Polizisten zeigten sie sich uneinsichtig, aggressiv und leisteten Widerstand.

Da beide Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss standen wurden durch die Staatsanwaltschaft Rostock Blutprobenentnahmen angeordnet. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

