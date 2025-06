POL-Bremerhaven: Zeugen nach Körperverletzung in Bremerhaven-Leherheide gesucht

Bremerhaven (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos kam es am gestrigen Montagmorgen, 16. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde. Gegen 7 Uhr befuhr ein 41-Jähriger in einem BMW die Grimsbystraße stadteinwärts. Offenbar bemerkte der Bremerhavener kurz vor der Ausfahrt An der Feuerwache den vor sich aufstauenden Verkehr zu spät. Er prallte mit einem ...

