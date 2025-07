Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Einbruch in Getränkemarkt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Freitag wurde in einen Getränkemarkt auf der Hilberstraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst Zutritt in ein Bürogebäude. Von dort gingen sie in den Innenhof - und hebelten dann eine Tür zum Getränkemarkt auf. Gestohlen wurden mehrere Zigarettenschachteln. Ein Anwohner konnte gegen kurz nach 2 Uhr drei dunkel gekleidete und maskierte Personen erkennen, die in Richtung Hochstraße flüchteten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell