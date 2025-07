Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurden ein Senior und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der 81-Jährige aus Bottrop war gegen 14:20 Uhr auf der Bottroper Straße in Fahrtrichtung Kirchhellen unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungswagen fuhren ihn und seine 75-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus Bottrop kommt, in Krankenhäuser. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Bottroper Straße wurde für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

