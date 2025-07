BPOLI-OG: Schleusungsverdacht bei Grenzkontrolle in Kehl

Kehl (ots) - Am Samstagmorgen (05.07.) nahm die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen russischen Staatsangehörigen fest. Der 30-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel gesucht. Durch das Bezahlen der geforderten Geldstrafe konnte er eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: ...

mehr