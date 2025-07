Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am Freitagabend (04.07.) nahm die Bundespolizei einen algerischen Staatsangehörigen im Bahnhof Kehl fest.

Der 32-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn am Bahnhof Kehl kontrolliert. Da er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich zudem heraus, dass gegen den 32-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen. Einerseits lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor. Zum anderen wurde er mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls zu 47 Tagen Haft gesucht. Das zuständige Amtsgericht setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell