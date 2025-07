BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Kehl

Altenheim (ots) - Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Altenheim ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Bei dem 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock in der Mittelkonsole. Er muss nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Sina Kappus Telefon: ...

mehr