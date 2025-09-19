Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach fast zehn Jahren - Gestohlene Uhr kehrt zu 81-Jährigem zurück

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Es ist eine Geschichte, die Hoffnung macht. Fast zehn Jahre nach einem Einbruch in seine Wohnung bekommt ein 81-jähriger Oberhausener seine gestohlene Armbanduhr zurück.

Am 7. Dezember 2015 drangen Unbekannte in seine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten unter anderem das Schmuckstück. Die Uhr verschwand und wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Doch am 13.09.2025 kam es zu einer Wendung. Die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei aus Dresden stoppten einen Transporter und fanden bei der Kontrolle neben typischem Einbruchswerkzeug zwei hochwertige Armbanduhren. Eine Überprüfung ergab, dass eine davon genau aus dem Oberhausener Einbruch stammte.

Die Dresdner Beamten nahmen umgehend Kontakt mit der Polizei Oberhausen auf. Hier konnte der Senior mit Hilfe von Lichtbildern seine Uhr zweifelsfrei identifizieren und wird diese schon bald wieder in seinen Händen halten.

Für den 81-jährigen ist es nicht nur ein Gegenstand, sondern eine kleine Zeitreise in sein früheres Leben - und ein Zeichen dafür, dass manchmal Gerechtigkeit einen langen Atem hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell