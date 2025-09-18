Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw fährt in Bushaltestelle - Fahrer unter Alkohol

Oberhausen (ots)

Gleich zwei Mal am selben Tag sorgte ein Autofahrer am Mittwoch (17.09.2025) für Aufsehen. Gegen 17:46 Uhr kollidierte ein weißer Tesla auf der Spechtstraße mit einer Bushaltestelle und verursachte dabei erheblichen Sachschaden.

Der Wagen rammte das Wartehäuschen so stark, dass die komplette Seitenverglasung zu Bruch ging. Eine Zeugin schilderte der Polizei, wie das Fahrzeug zunächst am Straßenrand parkte, plötzlich losfuhr und wenige Sekunden später in der Bushaltestelle zum Stillstand kam.

Als die Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen eintrafen, stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer, der bereits zuvor wegen Alkohol am Steuer aufgefallen war, nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist - diese wurde bereits beschlagnahmt. Innerhalb weniger Stunden musste sich der 61-jährige abermals einer Blutprobe unterziehen und dürfte nun für längere Zeit auf das Autofahren verzichten müssen.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

