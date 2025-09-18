Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach Kreuzungsunfall: Pkw in Grünanlage - zwei Kinder blieben unverletzt

Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.09.) kam es in Sterkrade zu einem schweren Unfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurden drei Personen verletzt, zwei Kinder verblieben glücklicherweise unverletzt.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass es zu dem Unfall gegen 15:10 Uhr kam. Zuvor befuhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer die Teutoburger Straße in Fahrtrichtung Bottrop und beabsichtigte dabei, die Kreuzung Vestische Str./Dreilinden geradeaus zu passieren. Zeitgleich fuhr von rechts eine 32-jährige Duisburgerin mit ihrem Ford in die Kreuzung ein, woraufhin es zur Kollision kam. In Folge des Zusammenpralls geriet der Opel in die neben der Fahrbahn liegende Grünanlage. Der Fahrer selbst sowie seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen, so auch die Fahrerin des Fords. Ihre Kinder blieben, mutmaßlich auch aufgrund der guten Kindersicherung, unverletzt.

Ein Rettungswagen behandelte vor Ort die Verletzten und brachte die Insassen des Opels in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Hinweis der Polizei Oberhausen: Ein korrekt installierter Kindersitz schützt Kinder bei Unfällen und kann #LEBEN retten. Und: Das Anschnallen nicht vergessen - auch auf kurzen Strecken!

