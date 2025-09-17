Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: In einen Hinterhalt gelockt: 19-Jähriger ausgeraubt

Am Dienstagabend (16.09.) kam es auf der Wehrstraße zu einem Raub, bei dem ein 19-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der junge Mann vor der Tat über ein Fake-Profil im Internet zu einer Verabredung an die Örtlichkeit gelockt wurde. Dort bedrängten ihn zwei Unbekannte sofort und forderten unter Androhung von Gewalt unter anderem die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer die geforderte Summe übergab, besprühten ihn die Täter mit Reizgas und flüchteten fußläufig in Richtung Wehrplatz.

Der 19-Jährige musste vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Täter.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich

17 bis 18 Jahre alt

Ca. 185 cm groß

Dunkelhäutig

Grauer Pullover

Kein Bart

Größtenteils akzentfreies Deutsch

Täter 2:

Männlich

17 bis 18 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Blonde Haare

Dunkler Pullover

Kein Bart

Akzentfreies Deutsch

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 unter 0208/826-0 oder unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Hinweise der Polizei Oberhausen:

Seien Sie vorsichtig bei Verabredungen, die über soziale Netzwerke oder Dating-Apps zustande kommen.

Treffen Sie sich beim ersten Mal bevorzugt an öffentlichen, belebten Orten - niemals an abgelegenen Plätzen.

Informieren Sie Freunde oder Angehörige über den Treffpunkt und die Uhrzeit - und/oder teilen Sie ihren (Live-) Standort.

Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl: Wenn Ihnen ein Profil oder eine Nachricht verdächtig vorkommt, verzichten Sie lieber auf ein Treffen.

Im Notfall: Wählen Sie sofort den Notruf 110.

