Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 08. bis 14. September 2025 wurden bei der Polizei Oberhausen nur zwei Wohnungseinbrüche angezeigt.

Schreck auf der Leiter: Zwei maskierte Täter lehnten in der Nacht am Donnerstag (11.09.) in Oberhausen-Sterkrade eine Leiter an einen Balkon im ersten Obergeschoss und bestiegen diese. Die Mieter der Wohnung bemerkten die Geräusche des Anlehnens der Leiter und liefen auf den Balkon, womit die zwei Täter verschreckt wurden und fußläufig in eine unbekannte Richtung flohen.

Die Mieterinnen und Mieter haben in dieser Situation genau richtig reagiert: Sie haben die verdächtigen Geräusche wahrgenommen und sofort nachgeschaut - dadurch konnten die Täter abgeschreckt werden.

Wichtig ist dabei aber: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr! Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder einen Einbruch vermuten, wählen Sie sofort den Notruf 110. So ist gewährleistet, dass unsere Kolleginnen und Kollegen schnell vor Ort sind.

Gut aufmerksame Nachbarn sind der beste Einbruchschutz. Wer hinschaut, hinhört und die Polizei verständigt, trägt entscheidend zur Sicherheit im Wohnumfeld bei. Bleiben Sie aufmerksam - und melden Sie verdächtige Beobachtungen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell