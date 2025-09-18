POL-OB: Augen auf im Straßenverkehr!

Polizeipräsidium Oberhausen

Nach dem Schulstart hat die Polizei Oberhausen die Schülerinnen und Schüler besonders im Blick. Sie sollen sicher und gesund zur Schule und wieder nach Hause kommen. In der dritten Woche nach Schulstart ist es glücklicherweise zu keinem Schulwegunfall mit Beteiligung von Kindern gekommen.

Damit das so bleibt sind alle gefragt!

- Üben Sie den Schulweg mit Ihren Kindern, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Denn jedes Mal entstehen neue Situationen, die Sie Ihrem Nachwuchs erklären können.

- Viele Unfälle passieren, wenn Kinder aus dem Bus aussteigen und die Fahrbahn wechseln wollen. Hierbei müssen Autofahrer besonders vorsichtig und mit ausreichend Abstand vorbeifahren. Sie müssen jederzeit damit rechnen, dass ein Kind auf die Fahrbahn tritt.

- Kinder sollten erst nach bestandener Fahrradprüfung und mit entsprechender Übung mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Denn nicht immer ist ein Kind in der Lage, komplexe Situationen, wie sie im Straßenverkehr immer entstehen, richtig zu beurteilen und entsprechend zu handeln.

- Kinder sollten sichtbar sein. Gerade mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit, sollte Kleidung hell sein und wenn möglich Tornister und ähnliches mit Reflektoren ausgestattet sein.

- Ein wichtiger Tipp für Groß und Klein: Wer frühzeitig losgeht oder -fährt, gerät nicht in Hektik. Das senkt auch das Unfallrisiko.

#Leben: Damit unsere Kinder sicher zur Schule und wieder heimkommen!

