POL-OG: Mittelbaden - Einbruchsserie in Kindergärten, Präventionshinweise

Im Zeitraum vom 25. Juli 2025 bis 30. Juli 2025 waren verschiedene Kindergärten in der Region von Einbrüchen betroffen. Bislang sind der Polizei Einbrüche in Ettenheim, Ettenheim-Altdorf, Rust, Ringsheim sowie Hausach bekannt und wurden entsprechend zur Anzeige gebracht. Die Einbrecher gelangten durch Aufhebeln von Fenstern oder Türen sowie durch das Einschlagen von Fenstern in das Innere des jeweiligen Kindergartens. Der verursachte Sachschaden liegt in jedem Einzelfall deutlich höher, als das erlangte Diebesgut. Dennoch beziffert sich der gesamte Diebstahlschaden bei allen Taten auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Aufgrund der Spurenlage ist nicht auszuschließen, dass die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei gibt folgende Hinweise zur Vorbeugung von Einbrüchen in Kindergärten:

- Bitte bewahren Sie größere Bargeldbeträge oder andere wertvolle Objekte nicht vor Ort auf. Schließen Sie technische Geräte nach Dienstschluss weg. Kassen oder Spenden sollen verschlossen aufbewahrt werden.

- Achten Sie darauf, dass immer alle Fenster geschlossen und verriegelt sind.

- Schließen Sie die Außentüren beim Verlassen des Gebäudes auch bei kurzer Abwesenheit ab.

- Lassen Sie Schlüssel nie offen liegen oder im Schlüsselloch stecken.

- Bitte melden Sie sich sofort bei einem Schlüsselverlust.

- Kontrollieren Sie, wer im Kindergarten ein- und ausgeht. Sprechen Sie Besucher und Fremde freundlich aber bestimmt an.

- Thematisieren Sie das Sicherheitsverhalten regelmäßig im Team und erkundigen Sie sich, wenn Sie Fragen haben.

- Achten Sie darauf Nebeneingänge nicht offen stehen zu lassen.

- Sollten Sie ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen, notieren Sie sich das Kennzeichen und informieren Sie gegebenenfalls die Polizei.

- Wichtig: Fassen Sie bei einem Einbruch nichts an und informieren Sie die Polizei!

-Wir empfehlen Ihnen einmal jährlich mit der Polizei oder mit Sicherheitsberatern eine Begehung durchzuführen.

Gemeinsam tragen wir zur Sicherheit für Kinder, Team und Einrichtung bei. Die Polizei steht bei Fragen zur Prävention gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich hierfür gerne an Ihre lokale Polizei.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention, 0781 / 21-4515 oder 07222 / 761-405 oder 0781 / 21-1041 E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

