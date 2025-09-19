PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Baumarkt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, kam es gegen 13:00 Uhr in einem Baumarkt in der Straße An den Griebensöllen in Evershagen zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach ersten Erkenntnissen konnte ein 35-jähriger, deutscher Ladendetektiv beobachten, wie ein Mann Waren in eine mitgeführte Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. In der Nähe eines Lebensmittelmarktes sprach der Detektiv den Tatverdächtigen an. Der Mann versuchte daraufhin zunächst zu flüchten. Nach einer kurzen Nacheile gelang es dem Detektiv, den Tatverdächtigen festzuhalten.

In diesem Moment soll der Täter ein handelsübliches Cuttermesser gezogen und in Richtung des 35-Jährigen gestochen haben. Der 35-Jährige blieb unverletzt, seine Kleidung wies jedoch mehrere Schnitte auf. Der Tatverdächtige ließ das Diebesgut im Wert von rund 280 Euro zurück und flüchtete anschließend zu Fuß über einen nahegelegenen Waldweg in Richtung Evershagen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei führte bislang nicht zur Feststellung des Täters. Das Diebesgut wurde an den Baumarkt zurückgegeben.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 25 Jahre alt

etwa 180 cm groß

normale bis kräftige Statur

weiße Hautfarbe

bekleidet mit Arbeitskleidung

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur beschriebenen Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

