Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Renitenter Ladendieb

Werl (ots)

Am gestrigen Montag kam es um 17 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Kaufland an der Soester Straße. Ein wohnsitzfrei lebender 28-jähriger entwendete Lebensmittel im Wert von 50EUR. Ein als Ladendetektiv im Supermarkt beschäftigter 68-jähriger Gevelsberger sprach den Tatverdächtigen an und hielt ihn am Rucksack fest. Der 28-jährige schubste den Ladendetektiv gegen einen abgestellten Einkaufswagen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 68-jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf und Oberkörper.

Der Ladendetektiv konnte die Person wie folgt beschreiben: -Ca. 30 Jahre alt, -orange, rötliche, kurze Haare -Vollbart -grünliche Jacke -blaue Jeans

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen, oder zum Aufenthaltsort des flüchtigen Ladendiebs machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei in Werl zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell