POL-PPKO: 50-jährige Frau aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, dem 15.08.2024, kam es gegen 0.30 Uhr in Kirchen (Ortsteil Freusburg) zu einem Überfall auf eine 46-jährige Frau. In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf die Pressemeldung der Kriminalinspektion Betzdorf vom 13.09.2024. Neben dem beschriebenen Raubdelikt kam es darüber hinaus zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil des Opfers, was bisher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht ...

