Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250911.1 Kiel: Vermisster 20-Jähriger aus Friedrichsort angetroffen (Folgemeldung zu 250825.2 und 250626.1)

Kiel (ots)

Der seit dem 22. August 2025 vermisste 20-Jährige konnte am heutigen Morgen in Kiel durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Er befindet sich nun in einer Klinik. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

