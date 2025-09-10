Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250910.1 Kiel: Vermisster 65-Jähriger wieder da - Folgemeldung zu 250901.4

Kiel (ots)

Der seit dem 27. August 2025 vermisste 65-Jährige ist wieder da. Ermittlungen ergaben, dass der Vermisste sich freiwillig im Ausland aufhält und sich dort in ärztliche Behandlung begeben hat.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

