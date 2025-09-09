PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 250909.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Fockbek (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Fockbek zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr kam es im Nachgang einer privaten Feier zu einer späteren Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen und zwei weiteren männlichen Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung erlitt eine männliche 33-jährige Person schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann kam in ein umliegendes Krankenhaus. Eine weibliche 20-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Täter flüchteten zunächst, Polizeibeamte nahmen die beiden 21- und 28-jährigen syrischen Männer kurze Zeit später fest. Sie kamen zunächst ins Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erfolgte gestern Nachmittag die Vorführung des 28-Jährigen beim Amtsgericht Kiel. Gegen ihn erließ der Haftrichter antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl. Der 21-jährige Tatverdächtige kam wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Beide müssen sich in einem Strafverfahren wegen versuchten Totschlags verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Rendsburg.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

