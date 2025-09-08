PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250908.2 Großbarkau: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Großbarkau (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Großbarkau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, die Sozia leicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters gegen 15:10 Uhr die Hauptstraße von Honigsee kommend in Richtung Klein Barkau befahren. Kurz hinter dem Ortseingang Großbarkau habe der Fahrer des Kleintransporters den Blinker betätigt, um dann nach links abzubiegen. In diesem Moment habe der 47 Jahre alte Fahrer des hinter dem Transporter fahrenden Motorrades zum Überholen angesetzt. Der Motorradfahrer habe direkt eine Gefahrenbremsung eingeleitet, sei ins Rutschen gekommen, gestürzt und seitlich gegen den Kleintransporter gerutscht.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Seine 47-jährige Sozia verletzte sich leicht. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus. Die Hauptstraße war für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu dem Unfall führt die Polizeistation Preetz.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren