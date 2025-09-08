Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250908.2 Großbarkau: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Großbarkau (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Großbarkau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, die Sozia leicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters gegen 15:10 Uhr die Hauptstraße von Honigsee kommend in Richtung Klein Barkau befahren. Kurz hinter dem Ortseingang Großbarkau habe der Fahrer des Kleintransporters den Blinker betätigt, um dann nach links abzubiegen. In diesem Moment habe der 47 Jahre alte Fahrer des hinter dem Transporter fahrenden Motorrades zum Überholen angesetzt. Der Motorradfahrer habe direkt eine Gefahrenbremsung eingeleitet, sei ins Rutschen gekommen, gestürzt und seitlich gegen den Kleintransporter gerutscht.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Seine 47-jährige Sozia verletzte sich leicht. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus. Die Hauptstraße war für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu dem Unfall führt die Polizeistation Preetz.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell