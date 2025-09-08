Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250908.1 Kiel: Festnahme nach Körperverletzung in Mettenhof

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahmen Einsatzkräfte einen Mann fest, der zuvor mehrfach eine Frau geschlagen haben soll.

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr entsandte die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen in die Stockholmstraße in Mettenhof. Laut des Anrufers habe er sich gemeinsam mit einem Mann und einer Frau in einer Wohnung aufgehalten. Der Mann und die Frau seien in Streit geraten, wobei es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Aufgrund dessen sei der Anrufer selbst aus der Wohnung geflüchtet und habe den Notruf gewählt.

Am Einsatzort ergab sich der Verdacht, dass der Mann in der Wohnung im Besitz einer Schusswaffe sei und auch angedroht habe, diese gegen Polizeikräfte einzusetzen. Aufgrund dessen forderten die Polizeibeamtinnen und -beamten Spezialkräfte an und umstellten die Wohnung. Nach kurzer Zeit verließ der Mann diese jedoch eigenständig, woraufhin ihn die Einsatzkräfte festnahmen. Bei der Überprüfung der Wohnung stellten die Beamtinnen und Beamten die Frau fest, welche Verletzungen im Gesicht aufwies. Schusswaffen fanden sie nicht.

Vor Ort stellte sich heraus, dass gegen den festgenommenen 33-jährigen Deutschen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Aufgrund dessen brachten Polizeibeamtinnen und -beamte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die 48 Jahre alte Frau mit polnischer Staatsangehörigkeit kam zur Behandlung ihrer Gesichtsverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 33-jährigen sowie gegen die 48-jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Der 33-jährige muss sich zudem wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten. Sowohl gegen die Frau als auch gegen den Mann sowie gegen den 40-jährigen deutschen Anrufer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, da sich alle drei vermutlich unerlaubt in der Wohnung in der Stockholmstraße aufgehalten haben. Der eigentliche Wohnungsinhaber war nicht vor Ort. Die Ermittlungen führt die Polizeistation in Mettenhof.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell