PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach M.Z., weiblich, 58 Jahre, Merzig

Merzig (ots)

Die öffentliche Fahndung nach Frau M.Z., 58 Jahre, siehe Pressemitteilung vom 07.08.2025, 11:15 Uhr, der PI Merzig, kann eingestellt werden. Die Person konnte aufgefunden werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren