POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach M.Z., weiblich, 58 Jahre, Merzig
Merzig (ots)
Die öffentliche Fahndung nach Frau M.Z., 58 Jahre, siehe Pressemitteilung vom 07.08.2025, 11:15 Uhr, der PI Merzig, kann eingestellt werden. Die Person konnte aufgefunden werden.
