POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach M.Z., weiblich, 58 Jahre, Merzig

Merzig (ots) - Am Mittwoch den 23.07.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es in 66663 Merzig auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Skoda Fabia an der hinteren rechten Seite im Bereich der Beleuchtungseinrichtungen beschädigt worden war. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Die Polizei Merzig sucht Zeugen des Vorfalls und ...

