POL Schwaben Nord: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (30.03.2025) kam eine 57-jährige Frau in der Berliner Allee von der Fahrbahn ab, da sie offenbar wegen ihrem Hund auf der Rückbank erschrak. Zudem stand die Frau unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 15.15 Uhr fuhr die 57-jährige Frau die Berliner Allee in Richtung Norden. Auf der Rückbank befanden sich ihre beiden Hunde. Als ...

