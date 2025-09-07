PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250907.1 Preetz: Fliegerbombe entschärft - Folgemeldung zu 250905.2

Preetz (ots)

Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften in den Mittagsstunden die zwischen Preetz und Wakendorf aufgefundene amerikanische Fliegerbombe. Dabei kam es zu keinerlei Komplikationen.

Die Entschärfung begann gegen 12:20 Uhr, nachdem sichergestellt war, dass sich keine Personen mehr in dem Evakuierungsbereich befinden und dauerte etwa 40 Minuten. Gegen 13:00 war die Bombe entschärft, die Anwohnerinnen und Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurück und die Einsatzkräfte hoben die Straßensperrungen auf.

Franziska Witscher, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren