POL-KI: 250907.1 Preetz: Fliegerbombe entschärft - Folgemeldung zu 250905.2

Preetz (ots)

Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften in den Mittagsstunden die zwischen Preetz und Wakendorf aufgefundene amerikanische Fliegerbombe. Dabei kam es zu keinerlei Komplikationen.

Die Entschärfung begann gegen 12:20 Uhr, nachdem sichergestellt war, dass sich keine Personen mehr in dem Evakuierungsbereich befinden und dauerte etwa 40 Minuten. Gegen 13:00 war die Bombe entschärft, die Anwohnerinnen und Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurück und die Einsatzkräfte hoben die Straßensperrungen auf.

Franziska Witscher, Polizeidirektion Kiel

