Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250905.2 Preetz: Entschärfung einer Fliegerbombe an diesem Sonntag

Preetz (ots)

Am Sonntag, den 07.09.2025, entschärft der Kampfmittelräumdienst in Preetz eine Fliegerbombe. Rund 1960 Personen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch die B76 wird für die Dauer der Entschärfung gesperrt.

Bei der Überprüfung einer Kampfmittelverdachtsfläche zwischen Preetz und Wakendorf fanden die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe. Die Bombe verfügt über einen Heckzünder. Laut den Experten befindet sie sich in einem guten Zustand. Nach jetzigem Stand wird kein Knall oder ähnliches zu hören sein.

In einem gemeinsamen Gespräch legten Vertreterinnen und Vertreter vom Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, Stadt Preetz, Rettungsdienst und weiteren beteiligten Stellen fest, dass die Bombe am Sonntagmittag entschärft wird.

Bis 11:00 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner im auf der Karte gekennzeichneten Bereich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zur gleichen Zeit richtet die Polizei Straßensperrungen ein. Die B 76 wird am Sonntag ab 11:00 Uhr für die gesamte Dauer der Entschärfung zwischen der Straße Lange Reihe und der Kieler Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Preetzer Innenstadt umgeleitet. Zudem werden Teile der Wakendorfer Straße und des Rethwischer Weges gesperrt.

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe. Angaben zur Dauer können nicht gemacht werden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, steht die Mensa in den Schulen am Hufenweg, Hufenweg 5 in 24211 Preetz, am Sonntag ab 09:00 Uhr als Ersatzunterkunft zur Verfügung.

Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 04342/303444 beim Servicetelefon der Stadt Preetz zu melden. Die Nummer ist am Samstag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr erreichbar.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Preetz verteilen ab heute Handzettel an alle betroffenen Haushalte. Darüber hinaus wird die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen durch Medien und Handzettel erreicht werden, bitten wir darum, sich gegenseitig zu informieren. Insbesondere soll an die Menschen gedacht werden, die kein Deutsch sprechen.

Etwaige Fahrplanänderungen des ÖPNV teilen die betroffenen Unternehmen auf den jeweiligen Online-Auftritten mit.

Die Polizei informiert am Evakuierungstag über die Facebook-Seite "Polizei Kiel und Plön" über den Fortlauf des Einsatzes. Die Seite ist unter http://t1p.de/pdkielfacebook abrufbar.

Ein Presseteam der Polizeidirektion Kiel ist am Einsatztag unter den bekannten Telefonnummern erreichbar und befindet sich ab 10:00 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Preetz in der Güterstraße 2 in Preetz. Pressevertreterinnen und -vertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, am Entschärfungsort O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell