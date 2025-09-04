Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250904.2 Kiel: Erneutes Raubdelikt - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Mittwochvormittag kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung in einem Fachgeschäft. Der Täter erbeutete eine geringe Menge Bargeld und flüchtete schließlich. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 67 Jahre alten Mitarbeiterin des Fachgeschäfts in der Straße Fleethörn habe sich diese am Vormittag des 03.09.2025 gegen 11:50 Uhr zunächst vor dem Geschäft aufgehalten und sei anschließend durch eine männliche Person aufgefordert worden, sich zurück in den Laden zu begeben. Dort habe der Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert.

Die Angestellte sei der Aufforderung durch den Täter nachgekommen und habe diesem eine Schublade mit einem geringen zweistelligen Bargeldbetrag geöffnet. Der Täter habe das Bargeld von dort entnommen und sei schließlich zu Fuß in Richtung Knooper Weg geflüchtet. Zum Zeitpunkt der Tat habe sich außerdem eine weitere Angestellte im Geschäft aufgehalten.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und ca. 180 cm großen Mann schlanker Statur gehandelt haben. Die männliche Person sei mit einem schwarzen Pullover, einer grauen Jeans, einem grauen Hut sowie Turnschuhen bekleidet gewesen und habe einen Drei-Tage-Bart getragen. Weiterhin soll der Täter ein Messer mit einem hellen Griff mit sich geführt haben. Auffällig könnte sein ungepflegtes Erscheinungsbild sein.

Aktuell kann ein Zusammenhang mit den Raubtaten in der Zeit vom 01.09.2025 bis zum 03.09.2025 nicht ausgeschlossen werden. Möglicherweise könnte es sich hierbei um den denselben Täter handeln (siehe hier: https://t1p.de/raubwik und https://t1p.de/raubknooperweg).

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der männlichen Person oder zur geschehenen Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431/ 160 3333 entgegen.

Franziska Witscher, Polizeidirektion Kiel

