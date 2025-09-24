PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Garage

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr zu einem Brand in der Sankt-Hedwig-Straße in Lippstadt alarmiert. Dort brannte es in einer Garage. Die Feuerwehr löschte den Brand, der einen Teil des darin gelagerten Hausrates zerstörte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 14:52

    POL-SO: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer - dreijährige Tochter mit im Auto

    Welver (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen gegen 10.28 Uhr erhielt die Polizei einen Einsatzhinweis zu einem auffälligen Fahrzeug. Ein Zeuge meldete, dass ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Welver fuhr und dieses ebenso rasant wieder verließ. Kurz zuvor hatte eine weitere Zeugin den Mann bereits auf dem ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:53

    POL-SO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

    Soest (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag (19. September) in Soest ereignete, sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Eine 61-jährige Frau aus Soest fuhr gegen 12.40 Uhr mit ihrem Auto auf dem Alten Elfser Weg in Richtung Seidenstückerweg, als sie mit einem E-Scooter-Fahrer kollidierte, der hinter einem geparkten Lkw auf die Fahrbahn gefahren war. Der unbekannte Mann stürzte auf eine ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:21

    POL-SO: Einbruch in Friedhofskapelle in Lippstadt-Benninghausen

    Lippstadt-Benninghausen (ots) - Am Montag, den 22. September 2025, wurde die Polizei gegen 14.40 Uhr zu einem Einbruch auf das Friedhofsgelände an der Dorfstraße in Lippstadt-Benninghausen gerufen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur dortigen Kapelle verschafft. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine hölzerne Doppelflügeltür aufgebrochen. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren