Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Garage

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr zu einem Brand in der Sankt-Hedwig-Straße in Lippstadt alarmiert. Dort brannte es in einer Garage. Die Feuerwehr löschte den Brand, der einen Teil des darin gelagerten Hausrates zerstörte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

