Polizei Köln

POL-K: 250919-5-K Große Fahrrad-Demo für Sonntagnachmittag angemeldet - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

+Am Sonntagnachmittag (21. September) ab 15 Uhr beabsichtigt das Aktionsbündnis "Kidical Mass" eine Fahrrad-Demonstration für und mit Kindern im gesamten Kölner Stadtgebiet mit insgesamt bis zu 2500 Teilnehmenden durchzuführen. Bei der Polizei Köln als Versammlungsbehörde wurden 13 Aufzugsstränge angemeldet, die sich von verschiedenen rechts- und linksrheinischen Ortsteilen aus in Richtung Innenstadt bewegen und unterwegs ineinander übergehen sollen. Die Hauptgruppe soll sich am Rudolfplatz treffen, in einem großen Bogen durch die Innenstadt fahren und gegen 16.15 Uhr zum Abschluss am Stadtgarten, Spichernstraße ankommen. Da die einzelnen Stränge mit jeweils mehreren hundert Teilnehmenden zahlreiche Ortsteile durchqueren und hierbei auch Hauptachsen und Rheinbrücken nutzen, ist mit entsprechenden Auswirkungen auf das übrige Verkehrsgeschehen zu rechnen. Die Polizei Köln appelliert an Unbeteiligte, dies in ihren Planungen zu berücksichtigen. (cg/de)

