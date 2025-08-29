Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Besitzer eines herrenlosen Hundes gesucht

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Morgen (29.08.), um kurz nach 09:00 Uhr, ist die Polizei zum Gelände des Städtischen Bauhofes in der Ferdinandstraße gerufen worden. Passanten hatten einen herrenlosen Hund gefunden und ihn dort abgegeben. Leider ist das Tier nicht mit einem Chip zur Identifikation gekennzeichnet und trägt kein Halsband.

Der Hund wurde zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, wo man nun hofft, dass sich bald der Besitzer meldet oder sachdienliche Hinweise eingehen, wem der Hund gehört. Für Informationen wenden Sie sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizeiwache Bergisch Gladbach. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell