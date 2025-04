Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht (04.04.2025)

Engen (ots)

Am Freitagabend hat ein Unbekannter einen Mann in der Mundingstraße angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Gegen 19.45 Uhr hielten sich zwei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren auf dem Spielplatz in der Mundingsraße auf. Nachdem die beiden sehr laut waren forderte sie ein 68-jähriger Anwohner auf leiser zu sein. Als der Mann zurück in seinem Garten war tauchte plötzlich eine fremde Frau am Gartenzaun auf und stellte den 68-Jährigen zur Rede. Während der folgenden Diskussion der beiden kam ein unbekannter Mann hinzu, sprang über den Zaun, schubste den 68-Jährigen und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen sowohl der unbekannte Mann als auch die Frau, die einen kleinen weißen Hund dabeihatte, die Örtlichkeit.

Der 68-Jährige erlitt durch die Schläge ein Hämatom am Auge, zudem wurde seine Brille beschädigt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell