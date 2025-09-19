Polizei Köln

POL-K: 250919-3-K Drogendealer festgenommen und "Bunkerwohnung" durchsucht - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagmittag (18. September) zwei mutmaßliche Drogendealer (16, 26) auf der Gernsheimer Straße in Köln-Ostheim kontrolliert und bei dem älteren der beiden knapp 600 Gramm Cannabis sowie Haschisch und knapp 6000 EUR mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Bei dem 16-Jährigen fanden die Beamten zudem den Wohnungsschlüssel zu einer sog. "Bunkerwohnung", in der die Beamten etwa 70 Gramm Kokain, 550 Gramm Haschisch, Dealutensilien, einen Baseballschläger, ein Springmesser und ein Reizstoffsprühgerät beschlagnahmten. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 13 Uhr hatten die Beamten den ihnen wegen Drogendelikten bekannten 16-Jährigen erkannt und sich entschlossen, mal genauer hinzusehen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell