Polizei Köln

POL-K: 250918-3-K Mutmaßliche Drogendealer in Köln-Kalk festgenommen - Cannabis, Haschisch, Bargeld und Messer sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (17. September) in Köln-Kalk dank ihres Gespürs zwei mutmaßliche Drogendealer (32, 37) festgenommen. Gegen 18 Uhr hatte ein Streifenteam den auf eine Leasingfirma zugelassenen schwarzen BMW der mutmaßlichen Dealer für eine Kontrolle gestoppt. Bei den Verdächtigen sowie in ihrem BMW fanden die Polizisten rund ein Kilogramm Cannabis, 200 Gramm Haschisch, mehr als 3.600 Euro Bargeld sowie ein Klappmesser in der Mittelkonsole des Wagens.

Nach dem Fund der Drogen ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnungen beider Männer an. In der Wohnung des 32-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten noch mehr Cannabis, Verpackungsmaterial und Feinwaagen.

Der 32-jährige Fahrer des BMW besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest bei ihm positiv, sodass die Einsatzkräfte einer Entnahme einer Blutprobe anordneten. (cg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell