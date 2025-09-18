Polizei Köln

POL-K: 250918-2-K: 30 aufgebrochene Pkw in Flughafenparkhaus - Kölner Intensivtäter und Komplizen festgenommen

Köln (ots)

Pressemeldung der Polizei Düsseldorf:

Tatzeit: Nacht von Mittwoch, den 17., auf Donnerstag, den 18. September 2025

Auf frischer Tat nahmen Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei in der vergangenen Nacht zwei Jugendliche in einem Parkhaus am Flughafen fest. Sie stehen im Verdacht rund 30 Fahrzeuge aufgebrochen zu haben. Das Duo soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zeugen meldeten zwei verdächtige Personen in einem Flughafenparkhaus am Kieshecker Weg, die gegen Pkw geklopft und geprüft haben sollten, ob die Fahrzeuge geöffnet waren. Zusätzlich meldete ein anderer Zeuge mehrere aufgebrochene Fahrzeuge. Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei begaben sich daher unmittelbar in den Bereich. Als sie im Rahmen des Einsatzes plötzlich zwei zeitgleich auslösende Alarmanlagen wahrnahmen, waren die Beamten sofort zur Stelle und beobachteten tatsächlich zwei dunkel gekleidete Personen, die die Seitenscheibe eines Autos aufschlugen. Weitere Einsatzkräfte umstellten das Parkhaus, während die Tatverdächtigen versuchten, über das Treppenhaus zu flüchten.

Ein 17-jähriger Jugendlicher konnte auf einer Wiese, der gleichaltrige Komplize im Parkhaus gestoppt und festgenommen werden. Bei dem Duo fanden die Beamten sowohl mögliche Tatbeute wie Parfüm, Geld und Uhren sowie vermeintliches Tatwerkzeug wie Nothammer, Messer und Handschuhe.

Die 17-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt, einer der beiden wird als Intensivtäter beim Polizeipräsidium Köln geführt. Sie sollen noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell