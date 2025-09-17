Polizei Köln

POL-K: 250917-1-K Cannabis im Kaffeebecher - Fahnder des "Einsatztrupps Präsenz" nehmen mutmaßliche Drogendealer am Ebertplatz fest

Köln (ots)

Polizisten des Einsatztrupps Präsenz halten den Kontrolldruck rund um den Brennpunkt Ebertplatz im Stadtteil Neustadt-Nord weiter hoch. Einsatzkräfte nahmen am Dienstagnachmittag (16. September) zwei mutmaßliche Drogendealer (19, 20) fest, die sie kurz zuvor im angrenzenden Theodor-Heuss-Park beim Tausch von Druckverschlusstütchen mit Cannabis gegen Bargeld ihrer Kunden beobachtet hatten. In beiden Fällen stellten die Polizisten geringe Mengen Cannabis und mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung sicher.

Da die Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wird die Ermittlungsgruppe "City" sie im Laufe des Tages einem Haftrichter vorführen. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell