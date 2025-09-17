PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250917-1-K Cannabis im Kaffeebecher - Fahnder des "Einsatztrupps Präsenz" nehmen mutmaßliche Drogendealer am Ebertplatz fest

Köln (ots)

Polizisten des Einsatztrupps Präsenz halten den Kontrolldruck rund um den Brennpunkt Ebertplatz im Stadtteil Neustadt-Nord weiter hoch. Einsatzkräfte nahmen am Dienstagnachmittag (16. September) zwei mutmaßliche Drogendealer (19, 20) fest, die sie kurz zuvor im angrenzenden Theodor-Heuss-Park beim Tausch von Druckverschlusstütchen mit Cannabis gegen Bargeld ihrer Kunden beobachtet hatten. In beiden Fällen stellten die Polizisten geringe Mengen Cannabis und mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung sicher.

Da die Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wird die Ermittlungsgruppe "City" sie im Laufe des Tages einem Haftrichter vorführen. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren