Polizei Köln

POL-K: 250916-5-K Fahndungserfolg nach versuchtem Mord - fünf Tatverdächtige in Haft

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 7. September 2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6112514

Staatsanwaltsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am frühen Freitagmorgen (12. September) mehrere Wohnungen in den Stadtteilen Nippes und Müngersdorf mit richterlichem Beschluss durchsucht und Haftbefehle gegen zwei 19-jährige Tatverdächtige wegen versuchten Mordes vollstreckt.

Nach intensiven Ermittlungen sowie der Auswertung privater Videoaufnahmen gelang es den Beamten, die fünf Tatverdächtigen zu identifizieren.

Die Ermittler durchsuchten auch am Dienstagmorgen (16. September) die Wohnungen von weiteren Tatverdächtigen in Köln-Nippes sowie in Rheinland-Pfalz und vollstreckten in diesem Zusammenhang einen Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen.

Zwei Tatverdächtige (19, 20) stellten sich im Beisein ihrer Rechtsanwälte auf einer Polizeiwache und beim Amtsgericht Köln.

Die Ermittlungen dauern unterdessen an. (bg/cr)

