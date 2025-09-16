Polizei Köln

POL-K: 250916-3-K/GL Raubüberfall auf Taxifahrer vom 28. April - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 28. April 2025 und Ziffer 6 vom 18. August 2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6021381

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6099275

Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum 28. April 2025 auf einen Taxifahrer (79) hat die Kripo Köln einen 38-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung führten zur Identifizierung des Kölners.

Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (bg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell