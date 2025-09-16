POL-K: 250916-3-K/GL Raubüberfall auf Taxifahrer vom 28. April - Fahndungsrücknahme
Köln (ots)
Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 28. April 2025 und Ziffer 6 vom 18. August 2025:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6021381
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6099275
Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum 28. April 2025 auf einen Taxifahrer (79) hat die Kripo Köln einen 38-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.
Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung führten zur Identifizierung des Kölners.
Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (bg/cr)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de
https://koeln.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell