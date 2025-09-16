Polizei Köln

POL-K: 250916-2-K Zwei mutmaßliche Drogendealer am Severinskirchplatz festgenommen - Wohnung durchsucht

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagmittag (15. September) die Wohnung von zwei mutmaßlichen Drogendealern (30, 37) in der Innenstadt durchsucht und die Tatverdächtigen anschließend festgenommen.

Die Männer gerieten gegen 12.30 Uhr in den Fokus der Beamten, nachdem sie auf dem Severinskirchplatz bei einem mutmaßlichen Drogendeal beobachtet worden waren. Die Polizisten griffen ein und kontrollierten sie. In den Sachen der Verdächtigen fanden die Einsatzkräfte mehrere Handys sowie rund 1.200 Euro Bargeld.

Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung in der Severinstraße an. Dabei stellten die Polizisten eine Gaspistole, ein Messer, geringe Mengen Kokain sowie rund 4.000 Euro Bargeld sicher.

Eine Überprüfung ergab zudem, dass der 30-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Beide Tatverdächtigen sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell