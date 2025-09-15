Polizei Köln

POL-K: 250915-5-K Ertappte Einbrecher schließen sich mit Diensthund in Tierarztpraxis ein - via Krankenhaus in die JVA

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Sonntag (14. September) gegen 2.40 Uhr in einer Tierarztpraxis an der Neusser Straße in Weidenpesch zwei 38 und 55 Jahre alte mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Vor der Fahrt zum Polizeigewahrsam musste der Ältere zunächst in einer Klinik ambulant behandelt werden.

Zusammen mit seinem Komplizen hatte der 55-Jährige sich im Badezimmer versteckt und angesichts einer Diensthundführerin die Tür eilig geschlossen - deren vierbeiniger Kollege hatte sich allerdings noch durch den Spalt gedrängt. Mit einer Bissverletzung im Schulterbereich ließ sich der Mann anschließend widerstandslos festnehmen.

Aufmerksame Zeugen hatten das verdächtige Duo beim Aufhebeln eines gekippten Fensters beobachtet und den Notruf 110 gewählt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Beschuldigten, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben. (cg/de)

