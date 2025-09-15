PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250915-3-K 18-Jähriger nach Auseinandersetzung mit mehreren Personen verletzt - Festnahme mit Hilfe polizeilicher Videobeobachtung

Köln (ots)

Mit Unterstützung der polizeilichen Videobeobachtung hat die Polizei Köln in der Nacht zu Sonntag (14. September) vier Tatverdächtige nach einer schweren Auseinandersetzung am Heinrich-Böll-Platz festgenommen. Sie sollen zuvor gegen 0.40 Uhr einen 18 Jahre alten Mann geschlagen und getreten haben, selbst als dieser bereits am Boden lag. Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Streifenteam stellte einen der mutmaßlichen Schläger (19) vor Ort. Mit Hilfe von Mitarbeitenden der Videoleitstelle sowie der Bundespolizei nahmen Einsatzkräfte drei weitere Tatverdächtige (16, 19, 21) in einer Regionalbahn am Bahnhof in Leichlingen fest.

Die beiden 19-Jährigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Haftrichter schickte sie in Untersuchungshaft. (cb/cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren