Polizei Köln

POL-K: 250915-3-K 18-Jähriger nach Auseinandersetzung mit mehreren Personen verletzt - Festnahme mit Hilfe polizeilicher Videobeobachtung

Köln (ots)

Mit Unterstützung der polizeilichen Videobeobachtung hat die Polizei Köln in der Nacht zu Sonntag (14. September) vier Tatverdächtige nach einer schweren Auseinandersetzung am Heinrich-Böll-Platz festgenommen. Sie sollen zuvor gegen 0.40 Uhr einen 18 Jahre alten Mann geschlagen und getreten haben, selbst als dieser bereits am Boden lag. Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Streifenteam stellte einen der mutmaßlichen Schläger (19) vor Ort. Mit Hilfe von Mitarbeitenden der Videoleitstelle sowie der Bundespolizei nahmen Einsatzkräfte drei weitere Tatverdächtige (16, 19, 21) in einer Regionalbahn am Bahnhof in Leichlingen fest.

Die beiden 19-Jährigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Haftrichter schickte sie in Untersuchungshaft. (cb/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell