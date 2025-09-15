Polizei Köln

POL-K: 250915-2-K Zwei Tatverdächtige nach Kioskeinbruch gefasst - Diebesgut sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (15. September) in der Kölner Innenstadt zwei Männer (32, 54) nach einem Kioskeinbruch gefasst und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.

Ein Anwohner (41) hatte gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und zwei Männer an der Eingangstür eines Kiosks in der Clemensstraße beobachtet. Er sah, wie sie mehrere Zigarettenpackungen in Tüten packten und anschließend flüchteten.

Wenig später stellten Einsatzkräfte in der Nähe zwei Verdächtige. Der 32-Jährige versuchte eine Tasche zu verstecken. Darin fanden die Beamten mutmaßliche Beute und typische Einbruchswerkzeuge. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat 71 führt die Ermittlungen und wertet Videoaufzeichnungen aus. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/cr)

