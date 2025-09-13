Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-jähriger Krad-Fahrer bei Alleinunfall bei Neuburg lebensbedrohlich verletzt (LK NWM)

Wismar (ots)

Gegen 18:30 Uhr ereignete sich am Freitag, 12.09.2025, auf der Landesstraße 10 zwischen dem Abzweig Gamehl und Züsow ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam hier der 16-jährige Fahrer eines Krades von der Fahrbahn ab und kollidierte nachfolgend zweimal mit der Schutzplanke. Dabei erlitt der 16-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Kradfahrer zur weiteren medizinischen Versorgung ins Uniklinikum nach Rostock. Das Krad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe aus dem Krad ausgetreten waren, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Ein Sachverständiger der DEKRA kam auf Anforderung der Staatsanwaltschaft an der Unfallstelle zum Einsatz. Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die L 10 bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Unfallursache. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

