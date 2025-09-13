PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-jähriger Krad-Fahrer bei Alleinunfall bei Neuburg lebensbedrohlich verletzt (LK NWM)

Wismar (ots)

Gegen 18:30 Uhr ereignete sich am Freitag, 12.09.2025, auf der 
Landesstraße 10 zwischen dem Abzweig Gamehl und Züsow ein schwerer 
Verkehrsunfall.
Aus noch ungeklärter Ursache kam hier der 16-jährige Fahrer eines 
Krades von der Fahrbahn ab und kollidierte nachfolgend zweimal mit 
der Schutzplanke.
Dabei erlitt der 16-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Kradfahrer zur weiteren 
medizinischen Versorgung ins Uniklinikum nach Rostock.
Das Krad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen 
werden.
Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe aus dem Krad ausgetreten waren,
wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.
Ein Sachverständiger der DEKRA kam auf Anforderung der 
Staatsanwaltschaft an der Unfallstelle zum Einsatz.
Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste 
die L 10 bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Unfallursache.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 23:28

    POL-HRO: Diebstähle in Schweriner Pflegeeinrichtungen - Täter auf frischer Tat gestellt

    Schwerin (ots) - Am 11.09.2025 kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/lcg3y Heute konnte ein Täter auf frischer Tat festgestellt werden. Eine Pflegerin erwischte den Tatverdächtigen gegen 11:20 Uhr wie dieser aus dem Zimmer einer Bewohnerin ein Portemonnaie entwendete. Die Polizei ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 22:05

    POL-HRO: Vier Jugendliche in Güstrow mit Softairwaffen unterwegs

    Güstrow (ots) - Ein Hinweisgeber informierte am heutigen Freitag gegen 15 Uhr den Polizeinotruf über vier Jugendliche, welche im Bereich der Güstrower Eisenbahnstraße unterwegs sind und ein Jugendlicher dabei eine Pistole in der Hand halte und immer wieder auf Passanten ziele. Umgehend entsendete Funkwagen konnten die Personen kurze Zeit später antreffen und die ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:46

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jähriger aus Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 10.09.2025 wird eine 49-Jährige aus Güstrow vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich des Güstrower KMG Klinikums aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste seit ihrer Entlassung aus dem Klinikum unbekannten Aufenthalts. Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung besteht für die Gesuchte ein hoher Grad an Eigengefährdung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren