Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Jugendliche in Güstrow mit Softairwaffen unterwegs

Güstrow (ots)

Ein Hinweisgeber informierte am heutigen Freitag gegen 15 Uhr den Polizeinotruf über vier Jugendliche, welche im Bereich der Güstrower Eisenbahnstraße unterwegs sind und ein Jugendlicher dabei eine Pistole in der Hand halte und immer wieder auf Passanten ziele. Umgehend entsendete Funkwagen konnten die Personen kurze Zeit später antreffen und die Situation beruhigen. Im Rahmen der Maßnahmen konnten insgesamt vier mitgeführte Softairwaffen fest- und anschließend sichergestellt werden. Die vier deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren wurden anschließend mit auf die Wache des Polizeihauptrevieres Güstrow genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Diese müssen sich nun unter anderem wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und des Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell