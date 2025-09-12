PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Jugendliche in Güstrow mit Softairwaffen unterwegs

Güstrow (ots)

Ein Hinweisgeber informierte am heutigen Freitag gegen 15 Uhr den 
Polizeinotruf über vier Jugendliche, welche im Bereich der Güstrower 
Eisenbahnstraße unterwegs sind und ein Jugendlicher dabei eine 
Pistole in der Hand halte und immer wieder auf Passanten ziele.
Umgehend entsendete Funkwagen konnten die Personen kurze Zeit später 
antreffen und die Situation beruhigen. Im Rahmen der Maßnahmen 
konnten insgesamt vier mitgeführte Softairwaffen fest- und 
anschließend sichergestellt werden.
Die vier deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren 
wurden anschließend mit auf die Wache des Polizeihauptrevieres 
Güstrow genommen.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen an 
ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Diese müssen sich nun unter anderem wegen der Störung des 
öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und des Verstoßes
gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 13:46

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jähriger aus Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 10.09.2025 wird eine 49-Jährige aus Güstrow vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich des Güstrower KMG Klinikums aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste seit ihrer Entlassung aus dem Klinikum unbekannten Aufenthalts. Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung besteht für die Gesuchte ein hoher Grad an Eigengefährdung. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:52

    POL-HRO: Trickdiebstähle in Pflegeeinrichtungen

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen sowie versuchten Diebstählen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu den Räumlichkeiten der Einrichtungen. Anschließend betrat er die Zimmer pflegebedürftiger Bewohnerinnen und Bewohner und durchsuchte diese in deren Anwesenheit. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:48

    POL-HRO: Entwendeter Minibagger bei Tarnow aufgefunden - Bützower Polizei bittet um Mithilfe

    Bützow/ Landkreis Rostock (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstag einen Trailer samt Minibagger von einer Baustelle am Hafenparkplatz nahe der Langenstraße in Bützow. Noch am Donnerstagvormittag konnte der Trailer auf einem unbewohnten Grundstück zwischen Boitin und Tarnow aufgefunden werden. Trotz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren