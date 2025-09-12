Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Entwendeter Minibagger bei Tarnow aufgefunden - Bützower Polizei bittet um Mithilfe

Bützow/ Landkreis Rostock (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstag einen Trailer samt Minibagger von einer Baustelle am Hafenparkplatz nahe der Langenstraße in Bützow. Noch am Donnerstagvormittag konnte der Trailer auf einem unbewohnten Grundstück zwischen Boitin und Tarnow aufgefunden werden. Trotz umfangreicher Tatortarbeit des Kriminaldauerdienstes samt Einsatz eines Fährtenhundes konnte ein möglicher Tatverdächtiger bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Eigentümer den entwendeten Trailer samt Bagger wieder entgegennehmen. Der Wert von Trailer und Minibagger lag bei etwa 20.000EUR.

Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt derweil. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden diese gebeten sich bei der Bützower Polizei unter der Rufnummer 038461-4240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell