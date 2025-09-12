POL-HRO: Korrektur: Transporter kommt auf regennasser Straße von Autobahn ab-Fahrer schwerverletzt
Leezen/Stople (ots)
Der Unfall auf der A14 ereignete sich am Donnerstagnachmittag. In der ursprünglichen Pressemitteilung wurde als Unfallzeit Mittwochnachmittag angegeben.
Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6116261
