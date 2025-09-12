Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ungewöhnlicher Vorfall in Güstrow - Betrunkener Mann ohne Fahrerlaubnis sucht Zulassungsstelle auf

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag kam es zu einer eher nicht alltäglichen Begegnung in der Güstrower Zulassungsstelle. Hier erschien kurz vor 14 Uhr ein 46-jähriger Deutscher, der ein Fahrzeug zulassen wollte. Einem Mitarbeiter der Behörde ist dann jedoch aufgefallen, dass der zuvor mit einem PKW anreisende Mann sehr stark nach Alkohol roch und informierte daraufhin die örtliche Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 46-Jährigen dann tatsächlich ein Atemalkohol von 1,94 Promille festgestellt. Zudem äußerte er gegenüber der Polizei, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines wäre. Nachdem bei dem Mann eine Blutprobenentnahme im Güstrower Krankenhaus durchgeführt wurde, belehrten ihn die eingesetzten Beamten nochmals dahingehend, dass er ohne Fahrerlaubnis die entsprechenden Fahrzeuge nicht führen darf und untersagten somit die Weiterfahrt.

Die Kriminalpolizei in Güstrow führt nun die weiteren Ermittlungen zu den entsprechenden Delikten.

