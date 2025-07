BPOLI S: Geschädigte gesucht: 26-Jährige beleidigt Reisende

Tübingen (ots) - Am Donnerstagmorgen (17.07.2025) wurde eine 19-Jährige am Hauptbahnhof Tübingen angegriffen und leicht verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen saß die Geschädigte gegen 05:30 Uhr auf einer Bank in der Bahnhofshalle, als sich der 71-jährige Tatverdächtige neben sie setzte. Kurz darauf soll der Mann die deutsche Staatsangehörige am Ellenbogen gepackt und zu Boden gerungen haben. ...

