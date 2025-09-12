Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Transporter kommt auf regennasser Straße von Autobahn ab-Fahrer schwerverletzt

Leezen/Stople (ots)

Auf der BAB 14 ereignete sich am späten Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleintransporter schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 71-jährige Fahrer gegen 15.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schwerin-Ost und Schwerin-Nord bei plötzlich einsetzendem starken Regenfall nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der weiteren Folge kollidierte der Transporter mit der Bankette, schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich dabei und kam auf der linken Seite liegend auf der Überholspur zum Stillstand. Der allein im Fahrzeug befindliche Mann wurde hierbei schwerverletzt und ins Krankenhaus nach Schwerin eingeliefert. Am Mercedes-Kleintransporter entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Autobahn 14 in Richtung Wismar für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Der Gesamtschaden soll sich auf circa 25.000 Euro belaufen.

